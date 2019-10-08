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Нидерланды будут расследовать роль Украины в MH17

Комментариев: 1
Голландские депутаты поддержали предложение провести дополнительное расследование относительно ролди Украины в деле сбитого Боинга.
Нидерланды решили провести дополнительное расследование по сбитому Боингу
Нидерланды решили провести дополнительное расследование по сбитому Боингу

Парламент Нидерландов единогласно поддержал предложение Христианско-демократической партии по дополнительному расследованию причин, почему Украина не закрыла воздушное пространство над Донбассом во время боевых действий в 2014 году. Об этом во вторник, 8 октября, сообщил депутат от Христианско-демократической партии Крис ван Дам в Twitter.

"Предложение по дальнейшему расследованию того факта, почему не было закрыто воздушное пространство над Украиной, только что было одобрено единогласно", - сказал ван Дам.

Ранее глава МИД Стефан Блок заявил, что такое расследование - непростая задача, так как будет необходимо сотрудничество России.

MH17: В Нидерландах хотят найти причастность Киева

В свою очередь посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов отметил, что Киеву нечего скрывать, и украинское правительство готово предоставить всю необходимую информацию. В то же время он указал, что это расследование будет отвлекать от поиска виновных.

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Теги: Нидерланды, расследование, падение Боинга 777, Крушение Боинг 777 под Донецком, Боинг-777, Крушение Боинга 777
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
VSHIVANKA    08.10.2019, 22:30
Оценка:  +1
VSHIVANKA
НУ ВОТ .....
УЖЕ ТЕПЛЕЕ .....)))
СУГС. ???
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