Британец выиграл в лотерею 207 миллионов долларов
Мужчина стал обладателем самого крупного джепота в лотерею EuroMillions в Соединенном королевстве.
Житель Великобритании выиграл 207 миллионов долларов в лотерею EuroMillions, став обладателем самого крупного джепота в королевстве.
Мужчина собрал пять основных номеров и две "счастливые звезды".
До этого самый крупный выигрыш был у пары из Шотландии в 2011 году. Тогда они выиграли около 200 млн долларов.
В лотереи EuroMillions участвуют такие страны как Франция, Испания, Великобритания, Люксембург, Бельгия, Швейцария, Португалия, Ирландия и Австрия. Всего же в ней принимает участие около 200 миллионов человек.
Друзья сорвали джекпот десять лет использовав те же цифры
Ранее сообщалось, что житель Канады почти год скрывал от семьи выигрыш в лоттерею.
Друзья сорвали джекпот десять лет использовав те же цифры
Ранее сообщалось, что житель Канады почти год скрывал от семьи выигрыш в лоттерею.
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