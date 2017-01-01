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Британец выиграл в лотерею 207 миллионов долларов

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Мужчина стал обладателем самого крупного джепота в лотерею EuroMillions в Соединенном королевстве.
Жителю Британии повезло в лотерее
Жителю Британии повезло в лотерее

Житель Великобритании выиграл 207 миллионов долларов в лотерею EuroMillions, став обладателем самого крупного джепота в королевстве. 
 
Мужчина собрал пять основных номеров и две "счастливые звезды".
 
До этого самый крупный выигрыш был у пары из Шотландии в 2011 году. Тогда они выиграли около 200 млн долларов.
 
В лотереи EuroMillions участвуют такие страны как Франция, Испания, Великобритания, Люксембург, Бельгия, Швейцария, Португалия, Ирландия и Австрия. Всего же в ней принимает участие около 200 миллионов человек.

Друзья сорвали джекпот десять лет использовав те же цифры

Ранее сообщалось, что житель Канады почти год скрывал от семьи выигрыш в лоттерею.

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Теги: лотерея, Великобритания, выигрыш
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Источник: РИА Новости

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