Британец выиграл в лотерею 207 миллионов долларов

Мужчина стал обладателем самого крупного джепота в лотерею EuroMillions в Соединенном королевстве.



Житель Великобритании выиграл 207 миллионов долларов в лотерею EuroMillions, став обладателем самого крупного джепота в королевстве.

Мужчина собрал пять основных номеров и две "счастливые звезды".

До этого самый крупный выигрыш был у пары из Шотландии в 2011 году. Тогда они выиграли около 200 млн долларов.

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