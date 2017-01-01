Численность контингента США в Сирии не изменилась

Американские военные сменили свои позиции на территории Сирии, чтобы не мешать туркам проводить операцию.



Президент США Дональд Трамп принял решение о передислокации военных на севере Сирии после консультаций с главой Пентагона Марком Эспером и председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марком Милли, заявили в американском оборонном ведомстве.



"Вопреки постоянным ошибочным сообщениям (СМИ – ред.) об обратном, министр обороны Эспер и председатель Милли в последние несколько дней консультировали президента по вопросу о сложившейся ситуации и о том, как защитить силы США на севере Сирии в связи с турецкой военной операцией", – отмечается в документе.



Пентагон по-прежнему считает, что лучшим вариантом для решения проблемы безопасности на севере Сирии было бы создание зоны безопасности при участии США и Турции.



"К сожалению, Турция решила действовать самостоятельно. В результате мы из соображений безопасности переместили войска на севере Сирии таким образом, чтобы они не оказались на пути возможного турецкого вторжения", – отмечают в Пентагоне.



При этом в этом ведомстве заверяют, что к настоящему времени американцы не меняли масштабы своего присутствия в Сирии.







"Уничтожит Турцию". На кого Трамп оставил Сирию

Напомним, ранее Трамп заявил о выводе американских военных с севера Сирии в связи с планами Турции провести там военную операцию для создания зоны безопасности.

Однако позже выяснилось, что передислокация касается лишь очень немногих военнослужащих , причем они не покидают Сирию, а лишь занимают другие позиции, чтобы не стоять на пути ВС Турции.

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