Протестующие в Эквадоре захватили еще два месторождения нефти

К настоящему моменту потери в добыче нефти в Эквадоре уже составили 143 тысячи баррелей в сутки.



В Эквадоре протестующие захватили еще два месторождения нефти, принадлежащие госкомпании Petroamazonas.



"Работы на нефтяных блоках 44 и 18, расположенных в провинции Орельяна, приостановлены из-за присутствия на объектах посторонних людей", - сообщили в Министерстве энергетики и невозобновляемых ресурсов Эквадора.



В захвате блока 44 участвовали три десятка человек. Они вынудили сотрудников госкомпании приостановить работу на 15 скважинах. В двое больше протестующих принимали участие в захвате блока 18. Они потребовали прекратить работу электростанции и 30 скважин. В результате инцидента пострадавших среди работников нет.



К настоящему моменту потери в добыче уже составили 143 тысячи баррелей в сутки, и, как ожидается, по итогам дня Petroamazonas произведет на 188 тысяч баррелей меньше.



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