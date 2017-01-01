Американцы не желают увольнять Трампа – опрос

Большинство жителей США считают, что Конгрессу необходимо выяснить, действительно ли президент нарушил закон.



Большинство американцев считают, что Конгрессу следует выяснить, действительно ли президент Дональд Трамп нарушил закон, когда просил украинского лидера Владимира Зеленского возобновить расследование в отношении сына бывшего вице-президента Джо Байдена. Об этом свидетельствуют данные опроса газеты The Wall Street Journal совместно с телеканалом NBC.

Достаточное доказательство вины отметили только 24% респондентов, они уверены в необходимости запуска процедуры импичмента.

31% опрошенных считают, что Конгресс должен лучше разобраться в произошедшем, а 31% уверены, что собранных данных для процедуры импичмента недостаточно и президент должен остаться до следующих выборов.

Напомним, в конце сентября спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента в отношении Трампа. Причиной послужила жалоба сотрудника американской разведки на президента, в которой он обвинил его в попытке привлечь иностранное государство к вмешательству в выборы президента США 2020 года.

Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся в июле. В ходе беседы Трамп пожаловался Зеленскому на необоснованность увольнения в 2016 году генпрокурора Виктора Шокина, который занимался расследованием коррупции в компании Burisma. В ее правление входил сын Байдена.

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