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ООН переживает финансовый кризис

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Впервые бюджет организации составили на один год вперед, а не на два, как это делалось ранее. Членские взносы платят 129 стран из 193. Год практически закончен, а в бюджет поступило только 70% запланированных поступлений.
Гутерриш заявил о финансовом кризисе в ООН
Гутерриш заявил о финансовом кризисе в ООН
АР (архивное фото)

Организация объединенных наций переживает финансовый кризис. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш, передает Центр новостей ООН в среду, 9 октября.

Проект бюджета ООН на следующий год составляет 2,94 млрд долларов. Впервые он охватывает не два года, как обычно, а один.

По словам Гутерриша, из соображений экономии приходится сокращать расходы, отказываться от командировок сотрудников, даже если они необходимы, "замораживать" освободившиеся посты и отменять запланированные мероприятия.

Генсек ООН отметил, что не все страны платят членские взносы - на данный момент выплаты совершили 129 из 193 стран. Когда год практически на исходе, в бюджет внесено лишь 70 процентов предусмотренных поступлений.

Чтобы найти деньги на зарплаты и другие текущие расходы, в ООН "обращаются" к отдельному бюджету на миротворческие операции. Но и этот источник практически иссяк, отметил Гутерриш.

"В этом месяце мы столкнемся с самым глубоким финансовым кризисом за последнее десятилетие. Мы рискуем полностью исчерпать запасы наличных, предусмотренные для миротворческих операций, а в ноябре нам будет нечем платить зарплату", - сказал генсек ООН.

Напомним, что ранее в Мали подорвались миротворцы ООН. За один день в африканской стране погиб один миротворец ООН и еще четверо получили ранения.

Также сообщалось, что из-за протестов в Ираке ООН призвала прекратить насилие. Количество протестующих, погибших при разгоне властями, достигло сотни.

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Теги: ООН, деньги, финансовый кризис, кризис
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Sergey Sergeevic    09.10.2019, 08:25
Оценка:  -1
Sergey Sergeevic
ибо наф вы ни кому не нужны... марионетка пиндосская
Asmo    09.10.2019, 09:18
Оценка:  0
Asmo
чемодан-вокзал-немытая, ООН только выиграет..
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