Полукилометровый небоскреб построили в Китае

Новый небоскреб в Пекине вошел в десятку самых высоких зданий в мире. Его высота составила 528 метров, в нем 109 этажей.

В Пекине, Китай, открылся небоскреб CITIC Tower, который стал самым высоким в городе и вошел в десятку самых высоких зданий мира. Об этом сообщает Dezeen в среду, 9 октября.

"Небоскреб CITIC Tower, построенный американским дизайнерским бюро Kohn Pedersen Fox, стал самым высоким в Пекине, четвертым самым высоким небоскребом Китая и восьмым самым высоким небоскребом мира", - говорится в сообщении.

Высота новостройки, которая появилась в центре Пекина, - 528 метров. Она насчитывает 109 этажей.

Форма башни довольно необычная: широкая у основания, она сужается в середине и снова расширяется на верхних этажах.

По словам архитекторов, на такую форму дома их вдохновила древнекитайская ритуальная посуда Цзунь бронзового века.

Дизайнерское бюро Kohn Pedersen Fox, основанное в 1974 году, является автором множества высотных зданий по всему миру, четыре из них принадлежат в список 10 самых высоких небоскребов мира.

Напомним, что ранее в Китае открыли самый длинный в мире двухэтажный автомобильный мост. Общая длина десятого моста через реку Янцзы превышает четыре километра. На двух этажах расположены 12 полос для движения машин.

Также сообщалось, что Китай вывел на орбиту спутник для зондирования Земли. Установленная на спутнике Гаофэнь-10 оптика позволяет делать фотоснимки с разрешением менее одного метра.

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