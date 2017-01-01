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Европарламент проведет дебаты по Украине

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Ситуацию в Украине обсудят сегодня.
Европарламент осудит ситуацию в Украине
Европарламент осудит ситуацию в Украине
dpa

Сегодня, 9 октября, Европейский парламент проведет плановые дебаты по ситуации в Украине. Об этом соответствует расписание, опубликованное на сайте Европарламента.

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Сообщается, что обсуждение ситуации в Украине начнется во второй половине дня. 

Согласно расписанию Европейского парламента, сегодняшнее заседание продлится с 15:00-22:00 по местному времени (14:00-21:00 по Киеву, - ред.). При этом известно, что украинский вопрос европейские депутаты рассмотрят в конце.

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При этом пока неизвестно, какие именно вопросы касательно Украины сегодня будут обсуждать в европейском ведомстве.

Напомним, в Европарламенте создана группа "друзей Украины". В Европейском парламенте нового созыва создана неформальная группа “друзей европейской Украины“ в составе 50 евродепутатов.

 

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Теги: Европарламент, Украина, украинский вопрос
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