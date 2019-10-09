Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Афганистане обнаружили автомобиль с тонной взрывчатки

Комментариев: 1
Взрывчатку в машину УАЗ заложили террористы из группировки "Талибан", утверждают в афганском МВД.
Афганским силовикам удалось предотвратить теракт
Афганским силовикам удалось предотвратить теракт
Khaama Press

На севере Афганистана в городе Сари-Пуль предотвращен крупный теракт. Правоохранители обнаружили заминированный автомобиль, в котором была почти тонна взрывчатки, сообщает Интерфакс со ссылкой на офицера пресс-центра афганского МВД Нусрата Рахими в среду, 9 октября.

По его словам, взрывчатку заложили в машину УАЗ террористы из группировки "Талибан". Других подробностей инцидента Рахими не привел.

Ранее в городе Калат на юге Афганистана был подорван заминированный автомобиль, все близлежащие здания были разрушены. Тогда погибли 39 человек, 185 получили ранения. Ответственность за атаку взял на себя "Талибан". Позднее в том же месяце афганский спецназ задержал организатора этого теракта.

Также сообщалось, что в афганском городе Джалабад у армейского автобуса произошел взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере 10 человек, еще 27 получили ранения.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Афганистан, теракт, Талибан, взрывчатка, война в афганистане, теракты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Boxerogos    09.10.2019, 10:22
Оценка:  -1
Boxerogos
Жаль что такой же автомобиль с работающим таймером не обнаружили на территории дворца Педи Пидоpoшенко...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь