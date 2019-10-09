В Афганистане обнаружили автомобиль с тонной взрывчатки

Взрывчатку в машину УАЗ заложили террористы из группировки "Талибан", утверждают в афганском МВД.

На севере Афганистана в городе Сари-Пуль предотвращен крупный теракт. Правоохранители обнаружили заминированный автомобиль, в котором была почти тонна взрывчатки, сообщает Интерфакс со ссылкой на офицера пресс-центра афганского МВД Нусрата Рахими в среду, 9 октября.

По его словам, взрывчатку заложили в машину УАЗ террористы из группировки "Талибан". Других подробностей инцидента Рахими не привел.

Ранее в городе Калат на юге Афганистана был подорван заминированный автомобиль, все близлежащие здания были разрушены. Тогда погибли 39 человек, 185 получили ранения. Ответственность за атаку взял на себя "Талибан". Позднее в том же месяце афганский спецназ задержал организатора этого теракта.

Также сообщалось, что в афганском городе Джалабад у армейского автобуса произошел взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере 10 человек, еще 27 получили ранения.

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