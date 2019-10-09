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Мэра города в Мексике привязали к машине и проволокли по улице

Комментариев: 3
Политик не выполнил данные обещания, и недовольные горожане решили его наказать. После инцидента медики оказали мэру помощь, его жизнь вне опасности.
В Мексике нерадивого мэра привязали к пикапу и проволокли по дорогам
В Мексике нерадивого мэра привязали к пикапу и проволокли по дорогам
pixabay.com

Глава администрации муниципалитета Лас-Маргаритас штата Чьяпас в Мексике  Хорхе Эскандон подвергся нападению местных жителей. Об этом сообщает ТАСС в среду, 9 октября.

Люди привязали чиновника к пикапу и поволокли его по улицам. Позже их остановила полиция.

Конфликт произошел из-за недовольства граждан работой Эскандона. Согласно имеющейся информации, глава муниципалитета обещал построить дорогу, но несмотря на многочисленные просьбы не сдержал слово.

После столкновения с местными жителями Эскандон получил необходимую медицинскую помощь, его жизнь вне опасности.

Полицейские задержали около 30 человек, пострадали как минимум 11 граждан.

Напомним, что ранее в Мексике наркокартель на мосту повесил и расстрелял 19 человек.

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Теги: курьезы, Мексика, политика
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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SEMPENTY    09.10.2019, 11:55
Оценка:  0
SEMPENTY
Нашего мера тоже неплохо бы протащить. Заслужил дальше некуда...
korvin_ral    09.10.2019, 11:54
Оценка:  0
korvin_ral
Порой варварские методы, самые рабочие.
dimasvetik    09.10.2019, 11:29
Оценка:  +5
dimasvetik
Крутяк!
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