Мэра города в Мексике привязали к машине и проволокли по улице

Политик не выполнил данные обещания, и недовольные горожане решили его наказать. После инцидента медики оказали мэру помощь, его жизнь вне опасности.

В Мексике нерадивого мэра привязали к пикапу и проволокли по дорогам pixabay.com

Глава администрации муниципалитета Лас-Маргаритас штата Чьяпас в Мексике Хорхе Эскандон подвергся нападению местных жителей. Об этом сообщает ТАСС в среду, 9 октября.

Люди привязали чиновника к пикапу и поволокли его по улицам. Позже их остановила полиция.

Конфликт произошел из-за недовольства граждан работой Эскандона. Согласно имеющейся информации, глава муниципалитета обещал построить дорогу, но несмотря на многочисленные просьбы не сдержал слово.

После столкновения с местными жителями Эскандон получил необходимую медицинскую помощь, его жизнь вне опасности.

Полицейские задержали около 30 человек, пострадали как минимум 11 граждан.

Напомним, что ранее в Мексике наркокартель на мосту повесил и расстрелял 19 человек.

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