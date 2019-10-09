Мэра города в Мексике привязали к машине и проволокли по улице
Глава администрации муниципалитета Лас-Маргаритас штата Чьяпас в Мексике Хорхе Эскандон подвергся нападению местных жителей. Об этом сообщает ТАСС в среду, 9 октября.
Люди привязали чиновника к пикапу и поволокли его по улицам. Позже их остановила полиция.
Конфликт произошел из-за недовольства граждан работой Эскандона. Согласно имеющейся информации, глава муниципалитета обещал построить дорогу, но несмотря на многочисленные просьбы не сдержал слово.
После столкновения с местными жителями Эскандон получил необходимую медицинскую помощь, его жизнь вне опасности.
Полицейские задержали около 30 человек, пострадали как минимум 11 граждан.
Напомним, что ранее в Мексике наркокартель на мосту повесил и расстрелял 19 человек.
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