Человек, написавший жалобу на Трампа, работал на "демократов" - СМИ

У разоблачителя Дональда Трампа были "профессиональные связи" с одним из кандидатов-демократов на предстоящих президентских выборах в США.

Разоблачитель Трампа был связан с кандидатом от "демократов"

Человек, рассказавший о нарушениях в разговоре лидеров США и Украины, имел "профессиональные связи" с одним из кандидатов в президенты на выборах 2020 года от Демократической партии. Об этом заявил генинспектор разведсообщества США Майкл Аткинсон в Конгрессе 4 октября, со ссылкой на свои источники сообщает консервативное издание Washington Examiner в среду, 9 октября.

"Генеральный инспектор сказал, что (информатор) работал или имел какие-то профессиональные отношения с одним из демократических кандидатов", - сказал один осведомленный источник.

"Генинспектор сказал, что информатор имел профессиональные отношения с одним из кандидатов 2020 года", - сказал другой источник.

"Аткинсон сказал, что осведомитель раскрыл, что он был зарегистрированным демократом и что у него ранее были рабочие отношения с нынешним кандидатом в президенты от Демократической партии 2020 года", - сообщил еще один собеседник издания.

По словам трех собеседников, Аткинсон не идентифицировал кандидата от Демократической партии, с которым у осведомителя была связь.

Неясно, какими были рабочие или профессиональные отношения между ними.

В письме от 26 августа генинспектор разведывательного сообщества США сообщил, что анонимный осведомитель о давлении Трампа на Украину показал "некоторые признаки спорного политического уклона в пользу конкурирующего политического кандидата".

Однако Аткинсон отметил, что это не изменило его решение о том, что жалоба заслуживает доверия, особенно с учетом другой полученной информации.

Напомним, в конце сентября спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента в отношении Трампа. Причиной послужила жалоба сотрудника американской разведки на президента, в которой он обвинил его в попытке привлечь иностранное государство к вмешательству в выборы президента США 2020 года.

Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся в июле. В ходе беседы Трамп пожаловался Зеленскому на необоснованность увольнения в 2016 году генпрокурора Виктора Шокина, который занимался расследованием коррупции в компании Burisma. В ее правление входил сын Байдена.

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