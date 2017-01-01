В Германии второй за день инцидент со стрельбой

Второй инцидент со стрельбой произошел в 15 километрах от первого. Сообщается об одном задержанном.

После стрельбы у синагоги в немецком городе Галле прозвучали выстрелы в Ландсберге, расположенном в 15 км от него. Об этом сообщила в среду, 9 октября, представитель правоохранительных органов ФРГ.

Подробности происшедшего пока не приводятся.

В то же время, полиция Галле сообщает о задержании одного человека после стрельбы, в результате которой погибли по меньшей мере двое.

"Наши сотрудники задержали одного человека", - сообщили правоохранители. По данным полиции, стрелявших было несколько.

Как сообщает газета Bild, власти Дрездена, который находится недалеко от места происшествия, усилили меры безопасности рядом с местной синагогой. "Из-за происходящих сейчас в Галле событий мы усиливаем меры безопасности в синагоге Дрездена и на еврейском кладбище", - заявили в местной полиции.

По информации Bild, стрельбе сообщается также в местечке Видерсдорф близ Галле.

Как известно, иудеи 8 и 9 октября отмечают один из главных религиозных праздников Йом Кипур (День искупления).

Ранее в немецком городе Абенсберг один человек погиб и еще один получил серьезные ранения в результате стрельбы, произошедшей возле супермаркета.

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