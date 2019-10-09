Эрдоган объявил начало военной операции в Сирии

Операция началась с авиаударов авиации по позициям курдских формирований СНС в районе населенного пункта Рас-эль-Айн.

Президент Турции Реджеп Эрдоган в среду, 9 октября, объявил о начале новой военной операции в Сирии под названием "Источник мира".

"Вооруженные силы Турции совместно с Сирийской национальной армией начали операцию "Источник мира" против террористических организаций РПК (Рабочая партия Курдистана), СНС (Силы народной самообороны) и "Даиш" (арабское наименование группировки "Исламское государство")", - отметил турецкий лидер в Twitter.

Эрдоган также объявил, что целью новой операции ВС Турции является "уничтожение террористического коридора, который пытались создать вдоль границы республики, а также достижение мира и стабильности в регионе".

"Операция "Источник мира" устранит террористическую угрозу в отношении Турции, создаст зону безопасности, куда вернутся сирийские беженцы. Операция также направлена на защиту территориальной целостности Сирии", - заявил он.

Как сообщает CNN Turk, операция началась с авиаударов ВВС Турции по позициям курдских формирований СНС. По данным телеканала, самолеты F-16 нанесли удары в районе населенного пункта Рас-эль-Айн.

Агентство Reuters со ссылкой на источники в армии республики отмечает, что в дальнейшем к операции присоединятся артиллерийские подразделения.

Стоит отметить, что перед началом операции состоялся разговор Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным.

"Продолжен обмен мнениями по сирийской проблематике, в том числе с учетом договоренностей, достигнутых в сентябре в Анкаре в ходе встречи лидеров государств-гарантов Астанинского процесса. В свете объявленных Турцией планов по проведению военной операции на северо-востоке Сирии – Владимир Путин призвал турецких партнеров тщательно взвесить ситуацию, чтобы не нанести ущерб общим усилиям по урегулированию сирийского кризиса", - говорится в сообщении Кремля.

Как сообщалось, Турция начала односторонние военные действия в "безопасной зоне" на северо-востоке Сирии. В то же время, США начали выводить войска из этого региона.

Как известно, Турция провела на территории Сирии уже две военные операции: "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь". В результате была создана буферная зона безопасности между пограничными городами Аазаз и Джараблус, а также оккупирован Африн.

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