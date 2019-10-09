Трамп заявил об окончании "глупых" войн на Ближнем Востоке

Решение ввести американские войска на Ближний Восток было худшим за всю историю США, считает Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп считает, что Вашингтону не следовало направлять своих военнослужащих на Ближний Восток. Об этом он написал в Twitter в среду, 9 октября.

"Борьба между разными группами продолжается сотни лет. США никогда вообще не следовало быть на Ближнем Востоке. Вывели наших 50 солдат... Глупые бесконечные войны для нас закончены!", – написал Трамп.

Он также назвал решение ввести американские войска на Ближний Восток худшим за всю историю США.

"Соединенные Штаты потратили $8 трлн на боевые действия и поддержание правопорядка на Ближнем Востоке. Тысячи наших замечательных военнослужащих погибли и были тяжело ранены. Миллионы людей погибли с противоположной стороны. Ввод (войск – ред.) на Ближний Восток стал худшим решением за всю историю нашей страны!", – написал американский президент.

ПО его словам, США начали войну "под сфабрикованным и сейчас уже опровергнутым основанием – оружия массового поражения".

"Его там не было! Теперь мы неспешно и осмотрительно возвращаем наших замечательных военнослужащих домой", – резюмировал Трамп.

Ранее Дональд Трамп заявил, что пора вернуть американских военных домой и теперь с ИГИЛ должны разбираться Турция, Европа, Сирия, Иран, Ирак, Россия и курды.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале новой военной операции в Сирии под названием "Источник мира". Вооруженные силы Турции совместно с Сирийской национальной армией будут бороться с бойцами Рабочей партии Курдистана, Силами народной самообороны и боевиками "ИГИЛ".

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