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Трамп заявил об окончании "глупых" войн на Ближнем Востоке

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Решение ввести американские войска на Ближний Восток было худшим за всю историю США, считает Дональд Трамп.
Дональд Трамп выводит военных с Ближнего Востока
Дональд Трамп выводит военных с Ближнего Востока
Getty Images

Президент США Дональд Трамп считает, что Вашингтону не следовало направлять своих военнослужащих на Ближний Восток. Об этом он написал в Twitter в среду, 9 октября.

"Борьба между разными группами продолжается сотни лет. США никогда вообще не следовало быть на Ближнем Востоке. Вывели наших 50 солдат... Глупые бесконечные войны для нас закончены!", – написал Трамп.

Он также назвал решение ввести американские войска на Ближний Восток худшим за всю историю США.

"Соединенные Штаты потратили $8 трлн на боевые действия и поддержание правопорядка на Ближнем Востоке. Тысячи наших замечательных военнослужащих погибли и были тяжело ранены. Миллионы людей погибли с противоположной стороны. Ввод (войск – ред.) на Ближний Восток стал худшим решением за всю историю нашей страны!", – написал американский президент.

ПО его словам, США начали войну "под сфабрикованным и сейчас уже опровергнутым основанием – оружия массового поражения".

"Его там не было! Теперь мы неспешно и осмотрительно возвращаем наших замечательных военнослужащих домой", – резюмировал Трамп.

Ранее Дональд Трамп заявил, что пора вернуть американских военных домой и теперь с ИГИЛ должны разбираться Турция, Европа, Сирия, Иран, Ирак, Россия и курды.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале новой военной операции в Сирии под названием "Источник мира". Вооруженные силы Турции совместно с Сирийской национальной армией будут бороться с бойцами Рабочей партии Курдистана, Силами народной самообороны и боевиками "ИГИЛ".

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Теги: война, Ближний Восток, США, Сирия, военные, войска, Трамп, Дональд Трамп, Конфликт в Сирии, новости Сирии
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ЗаУкраину    09.10.2019, 18:20
Оценка:  0
ЗаУкраину
Как на это решение отреагируют сторонники вечных воен, и наши жи.добандерОвцы??
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