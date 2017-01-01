ЕС призвал Турцию остановить военную операцию в Сирии

Действия турецких военных в Сирии не приведут к "положительным результатам", считает Жан-Клод Юнкер.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал Турцию остановить военную операцию в Сирии. Об этом Юнкер сказал в ходе выступления в Европарламенте в среду, 9 октября.

"У Турции есть озабоченности в сфере безопасности на границе с Сирией. Тем не менее, я призываю Турцию, а также других акторов действовать со сдержанностью и остановить операции, которые уже проходят. Эта военная акция не ведет к положительным результатам", – заявил Юнкер.

В свою очередь министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отметил, что новая военная операция в Сирии не противоречит нормам международного права, уставу ООН и резолюциям Совбеза ООН по борьбе с терроризмом сообщает Анадолу.

"Благодаря операции "Источник мира" территории Сирии будут очищены от террористов, обеспечена безопасность границ Турции, сформированы условия для возвращения беженцев в родные земли", – подчеркнул турецкий министр.

Ранее в среду, 9 октября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале новой военной операции в Сирии под названием "Источник мира". Турецкие войска совместно с Сирийской национальной армией будут бороться с бойцами Рабочей партии Курдистана, Силами народной самообороны и боевиками "ИГИЛ".

Как известно, Турция провела на территории Сирии уже две военные операции: "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь". В результате была создана буферная зона безопасности между пограничными городами Аазаз и Джараблус, а также оккупирован Африн.

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