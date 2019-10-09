Курды обратились к США из-за авиаударов Турции

Арабо-курдские отряды призывают коалицию во главе с США создать бесполетную зону территории, которую бомбят турецкие ВВС.

Курдская организация Силы демократической Сирии обратилась к США и странам коалиции с призывом создать бесполетную зону над подконтрольными им территориями для защиты от турецких авиаударов. Об этом в среду, 9 октября, сообщило агентство Reuters.

Из-за начала военной операции Турции курдские бойцы СДС объявили всеобщую мобилизацию в пограничных районах.

Как сообщает телеканал A Haber, подразделения турецкой артиллерии нанесли удары по курдским формированиям в районе сирийского города Телль-Абъяд.

Ранее ВВС Турции нанесли удары по другому сирийскому населенному пункту - Рас-Эль-Айн.

По данным СМИ, было слышно четыре взрыва в районе расположения позиций Сил народной самообороны сирийских курдов. Телеканал передает в прямом эфире кадры, на которых в районе Рас-эль-Айна в небо поднимаются клубы дыма.

Как сообщает агентство SANA, Рас-эль-Айн и его окрестности покидают колонны беженцев.

По его сведениям, турецкие ВВС и артиллерия наносят интенсивные удары по позициям курдских формирований в селениях Мешрафия, Хирбет-Банат, Эль-Асадия и Бир-Нух.

civilians fleeing in Serekaniye pic.twitter.com/nAPvVNqNYg — Alexander McKeever (@AKMcKeever) October 9, 2019

"Агрессивные действия турецкой армии заставили мирных жителей провинции Хасеке бежать из этих районов", - отмечает агентство. Потоки беженцев направляются также из другого пограничного города - Телль-Абъяд, который находится на севере провинции Ракка.

В то же время, телеканал Ikhbariya сообщает, что арабо-курдские отряды в ответ на авиаудары турецких ВВС обстреляли снарядами турецкий город Нусайбин на границе с Сирией.

Кроме того, СДС обстреляли турецкий пограничный город Джейланпынар напротив сирийского Рас эль-Айна, а также позиции турецкой армии напротив сирийского города аль-Маликия в провинции Хасеке.

Также телеканал сообщает, что арабо-курдские отряды подожгли несколько нефтяных скважин в провинции Хасеке. Как сообщалось, Евросоюз призвал Турцию остановить военную операцию в Сирии В то же время, американский сенатор-демократ Крис Ван Холлен сообщил о разработке санкций против Турции в ответ на начало военной операции в Сирии. По его словам, законопроект находится на финальной стадии разработки. По мнению Холлена, турецкая сторона "должна заплатить большую цену за нападение" на часть сирийских курдов, которых США считают своими партнерами.

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