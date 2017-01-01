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Иран внезапно начал учения у границ Турции

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Сухопутные войска Ирана начали незапланированные учения после начала военной операции Турции в Сирии.
Иранские военные
Иранские военные

Сухопутные войска Ирана в среду, 9 октября, начали незапланированные военные учения возле границ с Турцией, сообщает агентство ISNA.

Как сообщается, военные учения проводят в районах вблизи озера Урмия, в северо-западной иранской провинции Западный Азербайджан. В учениях принимают участие подразделения быстрого реагирования, мобильные и наступательные бригады, а также вертолеты из воздушно-десантного подразделения сухопутных войск иранской армии.

"Военные учения направлены на оценку боеготовности подразделений армии, их подвижности и ловкости на поле боя", - говорится в сообщении.

Ранее сегодня Турция начала военную операцию в Сирии против курдов. Иран накануне выступил против операции.

В свою очередь, Евросоюз призвал Турцию остановить военную операцию в Сирии.

 

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Теги: Иран, Турция, курды, Сирия, Конфликт в Сирии, Военные учения, новости Сирии
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Источник: korrespondent.net

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