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Из-за операции Турции в Сирии созовут Совбез ООН

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Франция, Германия и Великобритания осуждают турецкую операцию на севере Сирии, заявили в Париже.
Из-за операции Турции в Сирии созовут Совбез ООН

Париж, Лондон и Берлин призвали провести заседание Совета безопасности ООН, чтобы обсудить ситуацию вокруг операции Турции в Сирии. Об этом в среду, 9 октября, сообщил госсекретарь при министре по делам Европы и иностранных дел Франции Амели де Моншален, пишет Интерфакс.

По ее словам, Франция, Германия и Великобритания завершили подготовку совместного заявления, в котором "очень решительно осуждают" этот шаг со стороны Анкары.

Ранее сегодня президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о начале операции в Сирии. Турецкая авиация и артиллерия начала наносить удары по ряду населенных пунктов. подконтрольных курдам.

Евросоюз уже призвал Турцию остановить военную операцию в Сирии.

 

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Теги: Британия, Турция, курды, Франция, Сирия, Германия, Конфликт в Сирии, новости Сирии
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Источник: korrespondent.net

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