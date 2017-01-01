Байден призвал объявить Трампу импичмент
Политик впервые публично высказался с поддержкой процедуры импичмента нынешнего американского лидера.
"Дональд Трамп нарушил данную при вступлении в должность клятву. Он предал свой народ и совершил нарушения, наказание за которые - импичмент", - отметил Байден.
Он подчеркнул, что лидеру страны "нужно объявить импичмент".
Напомним, телефонный разговор президента США с Зеленским, который состоялся 25 июля, стал причиной скандала и привел к запуску процедуры импичмента Трампа.
Как утверждают оппоненты американского лидера, он во время звонка пытался оказать влияние на Зеленского с целью начать расследование деятельности в Украине сына Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.
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