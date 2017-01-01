Байден призвал объявить Трампу импичмент

Политик впервые публично высказался с поддержкой процедуры импичмента нынешнего американского лидера.

Бывший вице-президент США Джо Байден впервые высказался за то, чтобы Конгресс объявил импичмент президенту Дональду Трампу. Об этом политик заявил 9 октября в ходе выступления перед сторонниками в Нью-Гэмпшире, сообщает Интерфакс-Украина

"Дональд Трамп нарушил данную при вступлении в должность клятву. Он предал свой народ и совершил нарушения, наказание за которые - импичмент", - отметил Байден.

Он подчеркнул, что лидеру страны "нужно объявить импичмент".

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