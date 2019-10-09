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В Австралии кенгуру напало на парашютиста

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Спортсмен подвергся атаке воинственно настроенного животного после приземления на специальную площадку.
Нападение кенгуру на парашютиста попало на видео
Нападение кенгуру на парашютиста попало на видео
 
В Австралии на приземлявшегося скайдайвера напало кенгуру. Об этом сообщается в твиттер-аккаунте Drafts 2.0 9 октября.
 
Мужчине удалось снять на видео курьезный случай. Инцидент произошел после успешного приземления на специальную площадку, когда парашютист уже был готов снимать оборудование.
 
Спортсмен увидел, как на него несется кенгуру. Животное успело нанести ему несколько ударов и убежало. Серьезных травм парашютист не получил.

Столицу Австралии "атаковали" кенгуру

Ранее сообщалось, что австралиец отбил у кенгуру своего пса.

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Теги: Австралия, видео, курьез, нападение, кенгуру, парашютист
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Источник: korrespondent.net

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