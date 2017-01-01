В Сенате США хотят ввести санкции против Эрдогана

Сенаторы намерены заморозить активы турецкого руководства, ввести визовые ограничения и не продавать Анкаре американское оружие из-за силовой операции Турции на севере Сирии.

Вашингтону следует ввести персональные санкции в отношении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана из-за начала турецкой военной операции в Сирии. Проект резолюции с таким предложением член Сената США, республиканец Линдси Грэм опубликовал в своем микроблоге Twitter в среду, 9 октября. Его поддержал демократ Крис Ван Холлен.

Помимо Эрдогана, сенаторы предлагают распространить санкции на турецких вице-президента и министров иностранных дел, национальной обороны, финансов и казначейства, торговли, а также энергетики.

Проект резолюции предполагает заморозку активов этих лиц на территории США, введение визовых ограничений в отношении руководства Турции, запрет на продажу турецкой армии американского вооружения, технологий и услуг, имеющих отношение к обороне.

Грэм ожидает поддержку от представителей обеих партий. По его словам, большинство конгрессменов считают, что "было бы неправильно бросать курдов, показавших себя сильным союзником" в борьбе против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ).

Сенатор отметил, что администрация президента "отказывается действовать".

Между тем президент США Дональд Трамп назвал операцию Турции "плохой идеей" и подчеркнул, что не поддерживает ее.

Анкара "выразила приверженность делу защиты гражданских лиц и религиозных меньшинств", а также обязалась "гарантировать, что гуманитарный кризис не произойдет", заявил глава государства.

"Мы будем требовать соблюдения обязательств", - добавил Трамп.

В свою очередь, госсекретарь Майкл Помпео подчеркнул, что Вашингтон не давал Анкаре "зеленый свет" для ее действий в Сирии.

Совет Безопасности ООН 10 октября намерен провести заседание в связи с действиями Анкары. Инициатором встречи выступила Германия. Ее предложение поддержали Бельгия, Великобритания, Польша и Франция.

Между тем Евросоюз призвал Турцию остановить военную операцию . Так называемая зона безопасности едва ли будет соответствовать международным критериям для возвращения беженцев, говорится в совместном заявлении стран-членов ЕС. Его авторы особо выделили игнорирование прав местных жителей.

Берлин и Брюссель уже призывали Анкару не начинать военное наступление в Сирии, опасаясь дальнейшей эскалации ситуации в регионе.

Анкара считает военизированные формирования курдов сирийским ответвлением Курдской рабочей партии, признанной в Турции террористической организацией. Турецкие власти хотят создать в северных регионах Сирии так называемую зону безопасности, очищенную от YPG и боевиков террористических группировок, и разместить там сирийских беженцев, находящихся в Турции.