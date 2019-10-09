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Трамп назвал "жалким" призыв Байдена об импичменте

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Американский лидер назвал бывшего вице-президента США сонным и подчеркнул, что его предвыборная кампания терпит неудачу.
Президент США Дональд Трамп раскритиковал Джо Байдена
Президент США Дональд Трамп раскритиковал Джо Байдена
 
Президент США Дональд Трамп ответил в Twitter на заявление бывшего вице-президента США Джо Байдена, который призвал объявить ему импичмент. Сообщение было опубликовано в аккаунте американского лидера 9 октября
 
"Так жалко видеть сонного Джо Байдена, который со своим сыном Хантером в ущерб американскому налогоплательщику ограбил по меньшей мере две страны на миллионы долларов и призывает к моему импичменту", - написал Трамп.
 
Он также отметил, что "не сделал ничего плохого", а "провальная" предвыборная кампания Байдена "просто не оставляет ему другого выбора", кроме как поддерживать импичмент нынешнего президента.

Как пишет Интерфакс, Трамп часто называет Байдена "сонным", намекая на то, что тот не способен быстро реагировать и отвечать на вопросы.

Напомним, телефонный разговор президента США с украинским коллегой Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля, стал причиной скандала и привел к запуску процедуры импичмента Трампа.

Как утверждают оппоненты американского лидера, он во время звонка пытался оказать влияние на Зеленского с целью начать расследование деятельности в Украине сына Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

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Теги: Байден, Трамп, Дональд Трамп, Джо Байден, импичмент
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Источник: korrespondent.net

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