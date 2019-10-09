Трамп назвал "жалким" призыв Байдена об импичменте

Американский лидер назвал бывшего вице-президента США сонным и подчеркнул, что его предвыборная кампания терпит неудачу.

Президент США Дональд Трамп ответил в Twitter на заявление бывшего вице-президента США Джо Байдена, который призвал объявить ему импичмент . Сообщение было опубликовано в аккаунте американского лидера 9 октября

"Так жалко видеть сонного Джо Байдена, который со своим сыном Хантером в ущерб американскому налогоплательщику ограбил по меньшей мере две страны на миллионы долларов и призывает к моему импичменту", - написал Трамп.

Он также отметил, что "не сделал ничего плохого", а "провальная" предвыборная кампания Байдена "просто не оставляет ему другого выбора", кроме как поддерживать импичмент нынешнего президента.

So pathetic to see Sleepy Joe Biden, who with his son, Hunter, and to the detriment of the American Taxpayer, has ripped off at least two countries for millions of dollars, calling for my impeachment - and I did nothing wrong. Joe’s Failing Campaign gave him no other choice! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 9, 2019

Как пишет Интерфакс, Трамп часто называет Байдена "сонным", намекая на то, что тот не способен быстро реагировать и отвечать на вопросы.

Как утверждают оппоненты американского лидера, он во время звонка пытался оказать влияние на Зеленского с целью начать расследование деятельности в Украине сына Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

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