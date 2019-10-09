Курды заявили об отражении наземной атаки Турции

Турецкие войска сообщают о продолжении продвижения в Сирии к востоку от Евфрата после наземного наступления.

Арабо-курдские отряды Сирийских демократических сил (SDF) отразили наземное нападение турецкой армии на сирийский приграничный город Телль-Абъяд. Об этом заявил официальный представитель SDF Мустафа Бали в Twitter

Ранее Бали сообщил, что турецкая армия начала артиллерийский обстрел города Кобани (Айн-эль-Араб) на границе двух стран.

"Наземное нападение турецких сил было отражено бойцами SDF в Телль-Абъяде", - отметил он.

По информации государственного телевидения Сирии, в настоящее время наблюдается артиллерийский обстрел между турецкой армией и силами SDF по обе стороны границы.

При этом турецкие войска продолжают продвижение к востоку от реки Евфрат. Об этом 10 октября сообщило Минобороны Турции в Twitter.

Ранее вооруженные силы Турции сообщили, что в первые часы операции в Сирии нанесли удары по 181 "объекту террористов".

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о начале новой операции в Сирии под названием Источник мира.

Ее целью является создание на севере Сирии буферной зоны, куда смогут вернуться беженцы.

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