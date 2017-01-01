Запись стрельбы в Галле посмотрели более двух тысяч человек

Задержанный стрелок оказался 27-летним немцем с крайне правыми и антисемитскими взглядами.

На месте стрельбы в немецком Галле

Запись трансляции, которую вел преступник, обстрелявший синагогу и турецкую закусочную в Галле, посмотрели около 2,2 тысячи человек по стриминговому сервису Twitch. Об этом сообщила компания-оператор данного сервиса, принадлежащего Amazon.

"Владелец аккаунта вел прямую передачу этого ужасающего деяния по стриминговому сервису Twitch в течение 34 минут, за это время (прямую) трансляцию увидели пять человек", - говорится в Twitter сервиса.

По его данным, запись передачи "посмотрели примерно 2200 человек в течение 30 минут до того момента, когда видео было помечено (предупреждающим о нарушении) флажком и удалено из Twitch".

Как сообщил телеканал CNN , подозреваемого в нападении 27-летнего мужчину по имени Стефан Б. из Саксонии-Анхальт арестовали.

Как полагают в полиции, нападение было мотивировано крайне правыми и антисемитскими взглядами мужчины.

Перед стрельбой он провозгласил короткую антисемитскую речь, утверждая, что Холокоста "никогда не случалось" и "корнем мировых проблем являются евреи".

Напомним, 9 октября у синагоги в Галле (федеральная земля Саксония-Анхальт) произошла стрельба, в результате которой погибли как минимум два человека

По данным СМИ, на территорию расположенного там еврейского кладбища нападавшие, которых было двое, бросили ручную гранату.

Полиция ФРГ подтвердила, что, помимо стрельбы у синагоги в Галле, прозвучали выстрелы в Ландсберге , расположенном в 15 км от него.

Полиция Галле после инцидента задержала одного человека.

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