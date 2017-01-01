У курдов нет оружия для борьбы с Турцией - СМИ

Курдские Отряды народной самообороны не получили от США вооружение, способное противостоять турецким танкам или самолетам.

У курдов нет оружия, чтобы защищаться от Турции

У курдских Отрядов народной самообороны (YPG) нет тяжелого оружия из США, которое могло бы противостоять турецким самолетам или танкам. Об этом в четверг, 10 октября, сообщило агентство Reuters.

По словам собеседника агентства, самое тяжелое оружие, которое курды получили из США, - это минометные снаряды. По словам собеседника агентства, самое тяжелое оружие, которое курды получили из США, - это минометные снаряды.

"Нет ни ракет, ни зенитного оружия, ни танков", - добавил он.

При этом курды намерены бороться с турецкой армией и поддерживающими ее сирийскими повстанцами.



Сирийский источник, знакомый с позицией Турции, заявил, что Анкара уже давно следит за оружием, поставляемым YPG из США, и "постоянно" обсуждала с американцами его тип.

Как отметил бывший глава Центрального командования ВС США Джозеф Вотел, курдские формирования не смогут остановить проведение операции на территории Сирии.

"Когда станет очевидно, что они не могут справиться с модернизированной армией и возможностями, которыми обладает Турция, тогда я думаю, они (курды) покинут этот район", - заявил он.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о начале новой операции в Сирии под названием Источник мира.

Ее целью является создание на севере Сирии буферной зоны, куда смогут вернуться беженцы. Эту территорию Анкара намерена очистить от бойцов курдских военизированных формирований.

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