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Турция продолжает продвигаться вглубь Сирии

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Войска Турции ведут наступление на северо-востоке Сирии. Турецкая армия обстреляла курдских бойцов как с воздуха, так и при помощи артиллерии.
Войска Турции продолжают наступление вглубь Сирии
Войска Турции продолжают наступление вглубь Сирии

Вглубь северо-востока Сирии продолжают продвигаться турецкие войска вслед за началом наземного наступления в рамках операции Источник мира. Об этом сообщает министерство обороны Турции утром в четверг, 10 октября.

"Наши героические коммандос, участвующие в операции Источник мира, продолжают продвигаться в районы восточнее реки Евфрат на севере Сирии", - говорится в сообщении.

Ранее Минобороны также сообщило, что вооруженные силы Турции нанесли удары по 181 объекту курдов на северо-востоке Сирии.

Турецкие военные обстреливали позиции курдских бойцов в сирийских приграничных районах, как с воздуха, так и при помощи артиллерии.

Основная цель операции - оттеснить курдских бойцов, которых Анкара считает террористами, от границы с Турцией и создать коридор безопасности.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о начале новой операции в Сирии под названием Источник мира. Ее целью является создание на севере Сирии буферной зоны, куда смогут вернуться беженцы.

Затем президент США Дональд Трамп заявил, что пора вернуть американских военных домой и теперь с ИГИЛ должны разбираться Турция, Европа, Сирия, Иран, Ирак, Россия и курды. Таким образом он оставил курдов без военной помощи США.

Позже Трамп заявил, что США разрушат экономику Турции, если она начнет уничтожать курдов на северо-востоке Сирии.

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Теги: Турция, курды, Сирия
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Источник: korrespondent.net

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