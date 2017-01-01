Парламентарии Дании расхохотались над рассказом о дружбе слона и верблюда
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен на заседании парламента рассказала о выкупе последних четырех слонов, которые выступали в датских цирках.
Об этом сообщает Радио Свобода.
По ее словам, при выкупе появились непредвиденные обстоятельства - выяснилось, что слониха Рамболин много лет дружит с верблюдом Али.
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“Нам рассказали, что очень важно не разлучать Рамболин и Али. Вот почему нам пришлось взять и его. Благодарна ультраправым силам за то, что поддержали решение о покупке животные, несмотря на то, что его звали Али“, - сказала Метте Фредериксен и начала смеяться.
Также другие депутаты рассмеялись и оживленно отреагировали на забавные обстоятельства.
Как сообщалось 17 сентября, украинский суд впервые запретил цирку использовать животных в выступлениях.
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