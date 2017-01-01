Пенс опубликует расшифровки разговоров с Зеленским

Майк Пенс говорит, что ведет подготовку к публикации стенограмм его собственных разговоров с Владимиром Зеленским.

Вице-президент США Майк Пенс работает с офисом адвоката Белого дома, чтобы выпустить стенограммы своих собственных звонков с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает AP в четверг, 10 октября.

Пенс сказал, что записи двух телефонных разговоров помогут оправдать президента Дональда Трампа.

Когда Пенса спросили о выпуске его стенограмм, он сказал: "Я бы не возражал против этого".

Пенс сказал, что он "никогда не обсуждал вопросы Байденов" с Зеленским. Он снова стал на защиту президента, настаивая на том, что "простое чтение" расшифровки разговора Трампа с украинским лидером показывает, что "не было никакого quid pro quo (услуга за услугу - ред.)".

Как утверждают оппоненты американского лидера, он во время звонка пытался оказать влияние на Зеленского с целью начать расследование деятельности в Украине сына Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet