В Нигерии 38 человек погибли из-за инцидента с лодкой

Лодка, на борту которой находились 40 человек, перевернулась недалеко от деревни Куна. Удалось спасти лишь двух человек.

На северо-востоке Нигерии в штате Баучи 38 человек погибли в результате инцидента с лодкой. Об этом сообщает Синьхуа в четверг, 10 октября.

"Местные чиновники сообщили, что в понедельник лодка, перевозившая 40 человек, перевернулась недалеко от деревни Куна. Лишь двое человек были спасены", – говорится в сообщении.

Известно, что все жертвы – местные фермеры, которые перевозили различные грузы.

Местная полиция и государственное агентство по управлению чрезвычайными ситуациями начали расследование причин инцидента.

В своем заявлении в среду президент Нигерии Мухаммаду Бухари назвал аварию "разрушительной трагедией не только для семей погибших, но и для страны".

Ранее в Индии перевернулась моторная лодка с туристами на реке Годавари в штате Андхра-Прадеш. Тогда 12 человек утонули и еще более 30 считались пропавшими без вести.

А в Демократической Республике Конго на реке Конго перевернулась лодка с пассажирами, в результате чего 34 человека пропали без вести. Из 102 пассажиров 76 человек были спасены.

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