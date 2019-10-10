В Альпах самолет повис на проводах

В результате инцидента пилота выбросило из кабины. Он отделался легкими травмами. Пассажир самолета не пострадал.

В итальянских Альпах легкомоторный самолет запутался в проводах горнолыжного подъемника. Об этом накануне сообщило BBC.

Инцидент произошел на горном курорте Прато Валентино еще в субботу, 5 октября, но местная служба спасения обнародовала информацию только сейчас.

В результате инцидента пилота выбросило из кабины, он отделался легкими травмами. Пассажир самолета не пострадал.

Причины случившегося пока не установлены. Следствие изучает, насколько самолет был технически исправен и подготовлен к полету.

Напомним, в феврале нынешнего года легкий самолет врезался в снежный сугроб на горнолыжном курорте Куршевель во французских Альпах. Было обнародовано видео этого инцидента. Пострадали четыре человека.

Также сообщалось, что в Германии небольшой самолет с людьми застрял на дереве на высоте приблизительно 10 метров. Находившиеся на борту два человека были вынуждены провести в нем несколько часов.

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