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В Индонезии неизвестный с ножом напал на министра безопасности

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В результате нападения министр Виранто был срочно госпитализирован. По факту нападения уже арестованы мужчина и женщина.

Министр-координатор по политическим вопросам и безопасности Индонезии Виранто во время рабочего визита в провинцию Бантен подвергся нападению неизвестного с ножом. Об этом сообщает The Jakarta Post в четверг, 10 октября.

Сообщается, что нападение произошло после того, как Виранто посетил открытие местного университета. Неизвестный попытался напасть на чиновника, когда тот садился в автомобиль.

В результате нападения министр, возможно, получил ранения и был срочно госпитализирован. Также в ходе нападения пострадал начальник местной полиции.

По факту нападения уже арестованы мужчина и женщина.

Накануне в Кривом Роге сотрудники Нацполиции задержали мужчину, заявившего о подготовке убийства президента Владимира Зеленского. О подозрительном гражданине сообщили бдительные горожане. По их словам, мужчина уверял, что ему "заказали Зеленского".

Также сообщалось, что возле дома Зеленского задержали киллеров с пулеметом. Они готовили покушение на криминального авторитета.

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Теги: покушения, Индонезия, министр, нападение, нож, покушение
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Источник: korrespondent.net

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