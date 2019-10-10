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СМИ узнали о потерях турецких войск в Сирии

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Курды заявляют о погибших турецких военных, в Анкаре говорят о захвате всех обозначенных целей.
Турецкие войска в Сирии
Турецкие войска в Сирии

В ходе боев с формированиями курдской коалиции Силы демократической Сирии в районе города Рас-эль-Айна погибли 14 турецких военных. Об этом сообщил в четверг, 10 октября, телеканал Al Mayadeen со ссылкой на курдские источники.

По их утверждению, СДС успешно отражают наступление турецкой армии восточнее Рас-эль-Айна.

В СДС заявили, что подбили четыре турецких танка на подступах к сирийскому городу Телль-Абъяду, в результате чего погибли пять военнослужащих.

В свою очередь, Минобороны Турции заявляет, что турецкие вооруженные силы в ходе новой трансграничной операции захватили все обозначенные цели.

В Минобороны также сообщили, что ВС Турции в ночь на четверг вели успешные наземные действия, а также наносили удары с воздуха.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о начале новой операции в Сирии под названием Источник мира. Ее целью является создание на севере Сирии буферной зоны, куда смогут вернуться беженцы.

Затем президент США Дональд Трамп заявил, что пора вернуть американских военных домой и теперь с ИГИЛ должны разбираться Турция, Европа, Сирия, Иран, Ирак, Россия и курды. Таким образом он оставил курдов без военной помощи США.

Позже Трамп заявил, что США разрушат экономику Турции, если она начнет уничтожать курдов на северо-востоке Сирии.

 

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Теги: Турция, курды, Сирия, Конфликт в Сирии, новости Сирии
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
PINKIPAU    10.10.2019, 13:20
Оценка:  0
PINKIPAU
Молодцы турки. Знают, что нужно с сепаратистами делать. А не блядь нормандский формат, отведение войск иби его мать...
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