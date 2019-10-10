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В Австрии прогремел взрыв в аэропорту: девять пострадавших

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На территории аэропорта в городе Хершинг расположено предприятие по переработке мусора Umwelt Service. Именно там произошел взрыв.
Пожар в аэропорту Хершинга
Пожар в аэропорту Хершинга
Christian Zeintl / Twitter

Девять человек пострадали в результате взрыва на станции по переработке мусора на территории аэропорта в городе Хершинг возле Линца. Об этом сообщает Kronen Zeitung в четверг, 10 октября.

Отмечается, что на территории аэропорта расположено предприятие по переработке мусора Umwelt Service. В одном из его помещений произошел взрыв в районе 8 утра по местному времени, после чего начался пожар.

На месте работают пожарные расчеты. Никакого влияния на работу аэропорта инцидент не оказал.

Известно, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Cмотрите фотогалерею: В Австрии прогремел взрыв в аэропорту: девять пострадавших

Напомним, 19 сентября в Стамбуле произошел мощный взрыв на химзаводе. Тогда пострадали семь человек, среди них двое пожарных.

А в Индии взорвался завод по производству фейерверков в городе Батала. Тогда погибли не менее 22 человек и еще 20 пострадали.

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Теги: видео, фото, аэропорт, Австрия, взрыв, огонь, пожар, пожарные
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Источник: korrespondent.net

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