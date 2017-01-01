Владелец затонувшего корабля с украинцами прекратил поиски

Людмила Денисова обратилась к главе МИД Вадиму Пристайко с требованием принять срочные меры для содействия поиску украинцев.

Прекращены поиски украинцев, которые входили в экипаж затонувшего в Атлантике судна Bourbon Rhode.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook в четверг, 10 октября.

По ее словам, местонахождение семерых членов экипажа пока неизвестно.

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"Согласно имеющимся сведениям, местонахождение семерых членов экипажа, среди которых есть украинцы, пока неизвестно. При этом компания судовладельца Bourbon Offshore сообщила о прекращении дальнейшего проведения поисково-спасательной операции", – заявила омбудсмен.

В связи с этим, Денисова обратилась к министру иностранных дел Украины Вадиму Пристайко с требованием принять срочные меры для содействия поиску пострадавших граждан Украины.

Напомним, 28 сентября стало известно, что в Атлантическом океане в результате шторма пропало судно Bourbon Rhode с украинцами на борту. Позже стало известно, что три моряка спасены, в том числе двое украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой продолжить поиски моряков, насколько это возможно.

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