В Нидерландах объяснили, как расследуют "роль Украины" в катастрофе MH17

Парламент Нидерландов попросил правительство получить больше информации о закрытии воздушного пространства над Украиной на время катастрофы.

Инициированное парламентом Нидерландов расследование ситуации с не закрытым воздушным пространством на Донбассе в день сбивания авиалайнера MH17 не имеет ничего общего с судебными процедурами по наказанию виновных в этой катастрофе. Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Стефан Блок в общении с журналистами в Киеве, сообщает Европейская правда.

Министр подтвердил информацию о том, что правительство Нидерландов получило официальное поручение парламента этой страны, которое касается Украины.

"Парламент Нидерландов попросил правительства получить больше информации о закрытии воздушного пространства над Украиной (на время катастрофы). Это просто просьба изучить вопрос, это не официальное следствие", - подчеркнул Блок.

Дипломат отдельно подчеркнул, что правительство будет изучать аналогичные решения авиационных властей России в отношении доступа гражданских авиалайнеров в ее воздушное пространство. "С начала расследование трагедии члены семей погибших поднимали вопрос, почему воздушное пространство выше 10 км не было закрыто. Поэтому это расследование призвано исследовать закрытие воздушного пространства на территориях вокруг зоны конфликта, включая пространство Российской Федерации", - заявил он.

Глава МИД несколько раз заверил, что эта работа не связана с судебными процедурами по поиску виновных в катастрофе: "Мы будем просить соответствующие органы провести такое исследование, но оно никак не связано с юридическими (судебными) процедурами, которые сейчас продолжаются".

Ранее сообщалось, что Нидерланды будут расследовать роль Украины в MH17. Голландские депутаты поддержали предложение провести дополнительное расследование относительно роли Украины в деле сбитого Боинга.

MH17: В Нидерландах хотят найти причастность Киева

В свою очередь посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов отметил, что Киеву нечего скрывать, и украинское правительство готово предоставить всю необходимую информацию. В то же время он указал, что это расследование будет отвлекать от поиска виновных.

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