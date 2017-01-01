Еврокомиссия подала новый иск против Польши из-за судебной реформы

В ЕК считают, что дисциплинарные меры против местных судей могут поставить под сомнение независимость судебной системы Польши и несовместимы с судебными нормами ЕС.

Еврокомиссия в четверг, 10 октября, подала новый иск в Европейский суд юстиции против Польши. Причиной стали дисциплинарные меры против местных судей, которые по мнению ЕК, могут поставить под сомнение независимость судебной системы Польши. Об этом говорится в распространенном в Брюсселе заявлении Еврокомиссии.

"Еврокомиссия приняла решение подать иск в Европейский суд юстиции. Учитывая потенциальный риск, что дисциплинарный кодекс (в отношении судей) может подорвать принцип независимости судебной системы Польши, Еврокомиссия рассчитывает, что финальное решение по данному иску будет принято в кратчайшие сроки", - говорится в заявлении.

Еврокомиссия также подчеркнула, что в ожидании решения суда она продолжит применять процедуру устранения нарушений и требовать от Польши приведения своего судебного законодательства в соответствие с европейскими принципами.

Данный иск может углубить существующий раскол между европейскими институтами и правящей в Польше партией Закон и справедливость Ярослава Качиньского и европейскими институтами в Брюсселе. Еврокомиссия считает, что польские консерваторы ведут последовательное наступление на свободу СМИ и независимость судебной системы в Польше для укрепления своей власти.

Напомним, год назад суд ЕС обязал Польшу остановить судебную реформу. Соответствующее решение суд ЕС принял после обращения Еврокомиссии.

Перед этим президент Европейского совета Дональд Туск заявил о риске выхода Польши из Евросоюза в связи с судебной реформой.

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