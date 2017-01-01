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Трамп заявил, что Зеленский положил конец разговорам об импичменте

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Президент США прокомментировал высказывания украинского коллеги об их совместном разговоре, который привел к запуску процедуры импичмента.
Трамп считает, что тема импичмента закончена
Трамп считает, что тема импичмента закончена

Президент США Дональд Трамп в своем сообщении в Twitter отреагировал на комментарии президента Украины Владимира Зеленского во время пресс-марафона 10 октября относительно их общего разговора, стенограмма которого была опубликована.

Журналисты много спрашивали у украинского лидера, не оказывали ли на него давление и считает ли он приемлемой риторику Трампа и тон их разговора. Зеленский давление со стороны американского лидера отрицал.

"Президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам в четверг, что его противоречивый июльский звонок с президентом Трампом не предусматривал взяточничества, шантажа или деловой борьбы, как утверждают настроенные на импичмент демократы", - Трамп привел цитату о пресс-марафоне с сайта Fox News и от себя добавил: "Это должно немедленно прекратить разговоры об импичменте".

Напомним, Зеленский в ходе пресс-марафна оценил влияние разговора с Трампом на отношения стран.

Напомним, телефонный разговор президента США с украинским коллегой Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля, стал причиной скандала и привел к запуску процедуры импичмента Трампа.

Как утверждают оппоненты американского лидера, он во время звонка пытался оказать влияние на Зеленского с целью начать расследование деятельности в Украине сына Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Трамп и Зеленский отрицают давление в ходе разговора.

 

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Теги: Импичмент Президента, США, Украина-США, Трамп, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, импичмент
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Источник: korrespondent.net

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