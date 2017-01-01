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Помощники адвоката Трампа арестованы из-за Украины

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Арестованные Лев Парнас и Игорь Фруман помогали Джулиани решать "украинский вопрос", сообщает The Wall Street Journal.
Рудольф Джулиани и Дональд Трамп
Рудольф Джулиани и Дональд Трамп

В США арестовали двух помощников адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани, которые помогали ему решать "украинский вопрос". Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Арестованными оказались бизнесмены из Флориды Лев Парнас и Игорь Фруман. По данным издания, их обвиняют в нарушении правил финансирования избирательных кампаний в США.

Сообщается, что Парнас и Фруман дважды жертвовали на предвыборные кампании Республиканской партии.

По данным издания, бизнесмены в мае 2018 года ужинали с президентом США Дональдом Трампом, а позже встречались с его сыном. С конца 2018 года Фруман и Парнас представили Джулиани нескольким украинским прокурорам.

Ранее сообщалось, что адвоката Трампа вызвали в Сенат США из-за Украины. Руди Джулиани пригласили дать показания об Украине. На сегодняшний день неясно, согласится ли адвокат Трампа прийти.

Напомним, в конце сентября спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента в отношении Трампа. Причиной послужила жалоба сотрудника американской разведки на президента, в которой он обвинил его в попытке привлечь иностранное государство к вмешательству в выборы президента США 2020 года. 

Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся в июле. В ходе беседы Трамп пожаловался Зеленскому на необоснованность увольнения в 2016 году генпрокурора Виктора Шокина, который занимался расследованием коррупции в компании Burisma. В ее правление входил сын Байдена.

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Теги: США, Украина-США, арест, помощник, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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