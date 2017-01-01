Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Число пропавших после урагана в США превысило 1000 человек

Комментариев: 0
Количество жертв продолжит расти, потому что большое количество жителей считаются пропавшими без вести.
Ураган Дориан нанес мощный удар по США
Ураган Дориан нанес мощный удар по США


Власти США обнародовали уточненные данные о количестве пропавших без вести в результате удара урагана Дориан по Багамским островам, сообщает агентство EFE.

"В настоящее время власти Багам ведут поиски 1208 человек, которые считаются пропавшими без вести после прохода урагана Дориан в сентябре", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что число погибших на Багамских островах в результате урагана Дориан увеличилось до 50 человек.

Стало известно, что США выделят финансовую помощь Багамским островам в размере около 4 млн долларов на возмещение ущерба от последствий урагана. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, ураган, стихия, пропал без вести
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь