Число пропавших после урагана в США превысило 1000 человек

Количество жертв продолжит расти, потому что большое количество жителей считаются пропавшими без вести.



Власти США обнародовали уточненные данные о количестве пропавших без вести в результате удара урагана Дориан по Багамским островам, сообщает агентство EFE.

"В настоящее время власти Багам ведут поиски 1208 человек, которые считаются пропавшими без вести после прохода урагана Дориан в сентябре", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что число погибших на Багамских островах в результате урагана Дориан увеличилось до 50 человек.

Стало известно, что США выделят финансовую помощь Багамским островам в размере около 4 млн долларов на возмещение ущерба от последствий урагана.

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