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От вейпов в США погибли уже 26 человек

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Заболевания легких после курения электронных сигарет зафиксированы в 49 американских штатах.
Из-за вейпа в США умирают люди
Из-за вейпа в США умирают люди
Getty Images


Число погибших от употребления курительной смеси в США выросло до 26 человек. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на Центр профилактики и контроля заболеваний США.

За последнюю неделю количество подтвержденных и возможных случаев получения вреда здоровью от употребления вейпов выросло на 219. Всего с жалобами на ухудшение состояния после употребления курительной смеси к медикам обратились 1299 человек.

Заболевания легких после курения вейпов зафиксированы в 49 американских штатах, в округе Колумбия и на Виргинских островах, при этом только на Аляске нет зарегистрированных случаев вреда от употребления курительных смесей.

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Напомним, ранее врачи показали "состарившиеся" легкие 19-летнего вейпера. Американец регулярно курил вейп, пока не заболел и практически перестал дышать. Его легкие "забило" масло для вейпа.

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Теги: курение, США, смерть, электронные сигареты
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Источник: korrespondent.net

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