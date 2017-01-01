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Протестующие в Эквадоре тяжело ранили телеведущего

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Участники протеста напали на съемочную группу Teleamazonas, журналист телекомпании получил ранение в голову.
Протесты в Эквадоре
Протесты в Эквадоре


Журналист телекомпании Teleamazonas Фредди Паредес ранен в голову при выходе из штаба протестующих в Эквадоре. На представителя СМИ напал один из манифестантов, сообщает Universo

Инцидент произошел на севере эквадорской столицы, когда съемочная группа попыталась покинуть площадь перед Домом культуры, где расположился штаб протеста индейского движения. 

"Несмотря на заверения индейцев, что журналисты находились внутри по собственной воле, на съемочную группу Teleamazonas напали после того, как они решили уйти", - говорится в сообщении.

Пострадавшего доставили в больницу. 

Напомним, президент Эквадора ввел в стране чрезвычайное положение из-за протестов, вызванных реформой в сфере топливного рынка. Правительство Эквадора покинуло столицу из-за протестов.

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Теги: протесты, Эквадор, ранение, телеведущий
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Источник: korrespondent.net

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