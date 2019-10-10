На Кубе выбрали президента

Национальная ассамблея народной власти Кубы выбрала первого президента - Мигеля Диас-Канеля.



Мигель Диас-Канель стал президентом Республики Куба по результатам выборов, сообщает Мигель Диас-Канель стал президентом Республики Куба по результатам выборов, сообщает Cubadebate

Национальная ассамблея народной власти выбрала в четверг, 10 октября, президентом Кубы Мигеля Марио Диаса-Канеля Бермудеса, который будет занимать пост президента страны до 2023 года.

На внеочередной сессии, законодатели проголосовали за 59-летнего Мигеля Диаса-Канеля, который ранее возглавлял Совет министров республики, и был одним из 17 кандидатов на должность.





Куба в цифрах. Что оставил после себя Фидель Новоизбранный лидер имеет три месяца для назначения премьер-министра на пост главы правительства, а также губернаторов для 15 провинций страны.

Должность президента была введена по результатам референдума, проведенного на Кубе в феврале текущего года. В апреле также была введена новая Конституция , которая предусматривает постепенное изменение структуры власти государства.

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