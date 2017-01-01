Трамп зарегистрировался на стриминговом сервисе Twitch
На сервисе транслируется выступление американского лидера в Миннеаполисе в рамках предвыборной кампании.
Президент США Дональд Трамп завел аккаунт на стриминговом сервисе Twitch, который принадлежит интернет-гиганту Amazon. Первая трансляция состоялась в четверг, 10 октября.
Верифицированный аккаунт американского лидера появился в Сети чуть более чем за год до президентских выборов 2020 года. Первая трансляция показывала выступление Трампа перед сторонниками в Миннеаполисе.
За неполный рабочий день американский президент успел собрать около 10 тысяч фолловеров.
Twitch – видеостриминговый сервис, специализирующийся на тематике компьютерных игр, в том числе трансляциях геймплея и киберспортивных турниров. Видео на платформе Twitch можно просматривать как в реальном времени, так и по запросу.
На Twitter главы Белого дома на данный момент подписано более 65 млн аккаунтов.
На Twitter главы Белого дома на данный момент подписано более 65 млн аккаунтов.
Напомним, ранее СМИ подсчитали твиты Трампа за 2018 год. Президент США заявил, что сообщения в Twitter - единственная форма защиты от нападок прессы.
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