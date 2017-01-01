Трамп зарегистрировался на стриминговом сервисе Twitch

На сервисе транслируется выступление американского лидера в Миннеаполисе в рамках предвыборной кампании.



Президент США Дональд Трамп завел аккаунт на стриминговом сервисе Twitch, который принадлежит интернет-гиганту Amazon. Первая трансляция состоялась в четверг, 10 октября.



Верифицированный аккаунт американского лидера появился в Сети чуть более чем за год до президентских выборов 2020 года. Первая трансляция показывала выступление Трампа перед сторонниками в Миннеаполисе.



За неполный рабочий день американский президент успел собрать около 10 тысяч фолловеров.



Twitch – видеостриминговый сервис, специализирующийся на тематике компьютерных игр, в том числе трансляциях геймплея и киберспортивных турниров. Видео на платформе Twitch можно просматривать как в реальном времени, так и по запросу.



На Twitter главы Белого дома на данный момент подписано более 65 млн аккаунтов.

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