Прокуратура Германии признала стрельбу у синагоги терактом

Задержанного по подозрению в нападении 27-летнего Штефана Б. обвиняют в двойном убийстве и покушении на убийство еще в девяти случаях.

Мужчина, устроивший стрельбу в немецком городе Галле, подозревается в двойном убийстве и покушении на убийство еще в девяти случаях. Его действия расцениваются как правоэкстремистский теракт. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Немецкие следователи и федеральное правительство называют совершенное накануне нападение на синагогу в Галле в земле Саксония-Ангальт правоэкстремистским терактом. "То, что мы вчера пережили, было террором", - сказал генеральный прокурор при Верховном суде Петер Франк.

По его мнению, нападающий хотел устроить массовое убийство в синагоге и вызвать международный резонанс", - говорится в сообщении.

Как отмечается, задержанного по подозрению в нападении 27-летнего Штефана Б. обвиняют в двойном убийстве и покушении на убийство еще в девяти случаях, В его машине были обнаружены устройства, в общем содержавшие четыре килограмма взрывчатки.

Тем временем министр юстиции Германии Кристина Ламбрехт заявила, что стрельба в Галле была атакой преступника-одиночки, который руководствовался антисемитскими и праворадикальными мотивам.

Напомним, 9 октября у синагоги в Галле (федеральная земля Саксония-Анхальт) произошла стрельба, в результате которой погибли как минимум два человека

Полиция ФРГ подтвердила, что, помимо стрельбы у синагоги в Галле, прозвучали выстрелы в Ландсберге , расположенном в 15 км от него.

Полиция Галле после инцидента задержала одного человека.

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