В Красном море на иранском танкере произошел взрыв

Технические эксперты уже изучают причины инцидента. При этом они не исключают возможность теракта.

На иранском танкере, который находился в Красном море примерно в 96 км от саудовского порта Джидда, в пятницу рано утром произошел взрыв. Об этом сообщает телеканал Press TV 11 октября.

Отмечается, что на судне начался пожар, были повреждены два основных резервуара танкера, начался разлив нефти в море. При этом члены экипажа не пострадали.

Танкер принадлежит иранской государственной корпорации National Iranian Oil Company.

По данным телеканала, технические эксперты уже изучают причины инцидента, при этом они не исключают возможность теракта.

В конце сентября стало известно, что британский нефтяной танкер Stena Impero, который был отпущен после двух месяцев удержания в Иране, вошел в территориальные воды Объединенных Арабских Эмиратов.

Напомним, в июле Корпус стражей исламской революции задержал британский танкер Stena Impero в Ормузском проливе, который якобы нарушил международные правила. После этого США создали коалицию по патрулированию Ормузского пролива.

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