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Вероятной причиной взрыва на иранском танкере стал ракетный удар – СМИ

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На танкере SABIITI произошли два взрыва с интервалом примерно в 20 минут. Состояние корабля оценивается как устойчивое.
Танкер SABIITI ранее назывался Sanandaj
Танкер SABIITI ранее назывался Sanandaj
Marine Traffic

Иранский танкер в Красном море, на котором в пятницу утром произошли взрывы и вспыхнул пожар, вероятно, подвергся атаке двух ракет. Об этом в пятницу, 11 октября, сообщает телеканал Press TV со ссылкой на заявление владельца танкера – госкорпорацию National Iranian Oil Company.

По версии компании, на танкере SABIITI, ранее известном как Sanandaj, произошли два взрыва с интервалом примерно в 20 минут (5:00 и 5:20 по местному времени), и их причиной, судя во всему, стали ракетные атаки.

Владелец судна отметил, что никто из находившихся на нем людей не пострадал, а состояние танкера оценивается как устойчивое.

Ранее в пятницу сообщалось, что в Красном море произошел взрыв на танкере примерно в 96 км от саудовского порта Джидда. Эксперты, изучающие причины инцидента, не исключили из списка версий возможность теракта.

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Теги: Иран, Саудовская Аравия, ракета, ракеты, корабль, корабли, взрыв, Красное море, танкер, атака
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Источник: korrespondent.net

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