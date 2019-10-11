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Турция уничтожила почти 300 "террористов" в Сирии

Комментариев: 1
Анкара заявила о гибели первого военного в ходе операции в Сирии, хотя курды заявляют о десятках убитых турецких бойцах.
Регион покидают десятки тысяч беженцев
Регион покидают десятки тысяч беженцев

Минобороны Турции заявляет об уничтожении 277 "террористов" в ходе военной операции "Источник мира" в Сирии. Об этом говорится в заявлении ведомства в пятницу, 11 октября.

"В рамках операции "Источник мира" были нейтрализованы еще 49 террористов из Рабочей партии Курдистана и Сил народной самообороны. Таким образом, общее число уничтоженных террористов составляет 277", - говорится в заявлении.

В то же время, Минобороны Турции заявило о гибели первого турецкого военного. Хотя курды заявляют о десятках погибших военных Турции.

Турция начала военную операцию в Сирии 9 октября. За минувшие сутки они заняли 11 деревень вокруг городов Рас-аль-Аин и Таль-Абйад, сообщает Daily Sabah.

Зону военной операции начали покидать беженцы. По оценкам гуманитарных организаций, операция создала угрозу почти 500 тысячам человек.

 

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Теги: Турция, курды, Сирия, Конфликт в Сирии, новости Сирии
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
PINKIPAU    11.10.2019, 10:47
Оценка:  -1
PINKIPAU
Эрдоган молодца. Вот как нужно с сепаратистами поступать.
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