Жители Саратова вышли на улицы, требуя линчевать убийцу девочки

Полицейским пришлось применить слезоточивый газ, чтобы успокоить толпу желающих совершить самосуд над убийцей.

В ночь на 11 октября в российском городе Саратов люди хотели совершить самосуд над убийцей 9-летней девочки.

Об этом сообщает “Комсомольская правда“.

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9-летняя Лиза Киселева пропала в городе 10 октября, к поискам присоединились волонтеры и просто неравнодушные граждане. Сотни людей искали девочку и пришли к гаражам, неподалеку от местной школы. Там обнаружили опечатанный и вскрытый гараж, люди предположили, что там полицейские нашли тело ребенка.

К месту подъехала машина правоохранителей, а люди набросились на нее, догадываясь, что в салоне находится задержанный. Полицейским пришлось применить слезоточивый газ, чтобы успокоить жаждущих мести. Люди стали закидывать автомобиль камнями. Тем не менее, задержанного толпе заполучить не удалось.

Полиция долго не давала никаких комментариев.

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Ближе к утру 11 октября зампред правительства Саратовской области Роман Бусаргин подтвердил гибель ребенка. Но граждане, пока информация была неизвестна, всю ночь продолжали подходить к гаражам. Они требовали, чтобы к ним вышли руководители полиции и рассказали что происходит, и где сейчас подозреваемый.

Сейчас в городе усилен режим работы полиции. Местные жители собрались возле здания правоохранительных органов и требуют выдать им для самосуда Михаила Туватина, признавшегося в убийстве девятилетней Лизы Киселевой. К отделу полиции Кировского района Саратова стянули дополнительные силы от соседних отделов.

Как сообщалось, Киевский районный суд Одессы 4 октября продлил меру пресечения 22-летнему Николаю Тарасову, которого подозревают в убийстве 11-летней жительницы Ивановки Дарьи Лукьяненко.

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