Совбез ООН не принял решение по операции Турции в Сирии

Участники заседания кардинально разошлись во мнениях и не смогли принять совместное заявление.

Совбез ООН не принял заявление по Сирии mfa.gov.ua

Совет безопасности ООН в ходе закрытого заседания накануне не смогли согласовать совместное заявление по ситуации вокруг военной операции Турции на севере Сирии, пишет Интерфакс.

Отмечается, что в ходе заседания стороны разошлись в позициях настолько, что одобрение совместного заявление стало невозможным.

В частности, США и Россия отказались от предложения ряда других стран о принятии заявления. Причиной, по данным СМИ, стало наличие в части документа, где речь идет о действиях Турции, слова "осуждение".

Постпреды ряда европейских стран при ООН по итогам встречи распространили свое совместное заявление, в котором призвали Анкару прекратить операцию.

Постпред США при ООН Келли Крафт напомнила, что Вашингтон "никоим образом" не одобрял решение Анкары провести эту операцию.

Со своей стороны постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что в ходе военной операции Турции на севере Сирии всем сторонам следует проявить сдержанность.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о начале новой операции в Сирии под названием Источник мира. Ее целью является создание на севере Сирии буферной зоны, куда смогут вернуться беженцы.

В ответ на это президент Дональд Трамп заявил, что США разрушат экономику Турции, если она начнет уничтожать курдов на северо-востоке Сирии.

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