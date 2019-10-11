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Китайцы создали боевую летающую тарелку

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"Дисколет" способен разгоняться до 650 км в час. Предполагается, что летающая тарелка может вместить до двух человек.
В Китае показали боевую летающую тарелку
В Китае показали боевую летающую тарелку
twitter.com/alert5

Китайские конструкторы разработали боевую летающую тарелку, которая похожа на неопознанный летающий объект (НЛО). Об этом пишет The Drive.

Сообщается, что новую боевую машину представили на выставке China Helicopter Exposition 2019. Проект назвали Супервеликая белая акула.

Предполагается, что летающая тарелка может вместить до двух человек.

Как отмечается, снимки китайской военной новинки выложил в своем твиттере пользователь под именем Alert 5. В посте он написал, что "дисколет" способен разгоняться до 650 км в час.

 
Ранее сообщалось, что военные США подтвердили подлинность видео с "НЛО". ВМС США подтвердили подлинность видео с неопознанными объектами в небе, снятое американскими пилотами.

Напомним, американец снял на видео необычное транспортное средство, напоминающее летающую тарелку. 

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Теги: Китай, фото, летающая тарелка, китайцы
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Люблю_Украину    11.10.2019, 11:29
Оценка:  0
Люблю_Украину
жалко что взлетает только с кирпичей)
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